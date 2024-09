A- A+

Classificados Copa do Brasil: Corinthians e Vasco são os primeiros semifinalistas Corinthians encontrou gol da classificação no último minuto e o Vasco avançou nos pênaltis

Os dois primeiros semifinalistas da Copa do Brasil são alvinegros. Em São Paulo, o Corinthians eliminou o Juventude após vencer por 3 x 1. Em Curitiba, o Vasco segurou o Athletico-PR, levou para os pênaltis e venceu por 5 x 4 nas penalidades.

Corinthians x Juventude

Precisando reverter a desvantagem, o Corinthians foi para cima e, aos 29 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com o artilheiro do estádio, o paraguaio Romero.

Mas ainda na etapa inicial, o Juventude reagiu. Primeiro, o time gaúcho teve um gol anulado, depois, aos 41, o goleiro Hugo Souza falhou e fez gol contra após escanteio.

No segundo tempo, o Corinthians lutava muito e foi agraciado com um gol contra do outro lado. Aos 36, Garro finalizou, Gabriel espalmou para cima e Zé Marcos, na tentativa de tirar, colocou para dentro.

Correndo contra o tempo, o time paulista buscou a virada no último lance. Aos 53, André Ramalho subiu mais alto que todo mundo e fez o terceiro, o gol da classificação alvinegra.

Athletico x Vasco

Apesar da maior posse de bola do time paranaense, o jogo era igual. Até que aos 23 minutos, Cuello dominou perto da quina da grande área e acertou belo chute cruzado, mudando o cenário da partida.

E não demorou muito para o Furacão ampliar. Aos 32, o Athletico fez ótima troca de passes, que terminou na finalização de Zapelli, de cabeça, no segundo pau.

O Vasco ficou com um menos e tudo parecia perdido. Mas ainda aos 42 do primeiro tempo, Vegetti venceu por cima e diminuiu.

O segundo tempo foi um ataque contra defesa, mas o Vasco resistiu e levou para os pênaltis. Nas penalidades, a estrela de Léo Jardim brilhou mais forte, pegando um pênalti, e seus companheiros convertendo todos as cinco cobranças.

Outros jogos

Nesta quinta-feira (12), o Corinthians espera o vencedor de Flamengo e Bahia. Já o Vasco, aguarda o Atlético-MG ou São Paulo. As partidas acontecem simultaneamente, às 21h45.



