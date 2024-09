A- A+

O Náutico anunciou, neste sábado (14), Edgard Montemor como novo executivo de Futebol do clube. O profissional chega para substituir Léo Franco, que esteve à frente do cargo no Timbu na temporada deste ano.





Montemor, que é natural de Mirassol, em São Paulo, e tem 68 anos, acumula passagens por Botafogo-PB, Ferroviária-SP e Vitória-BA. Com os baianos, aliás, o executivo contribuiu na montagem do elenco para o acesso à Série B, em 2022.

O profissional também passou pelo São Bernardo-SP, clube em que ajudou a fundar e que ficou por 15 anos, chegando até a exercer o cargo de presidente; Santo André-SP e Portuguesa, último time em que atuou na função.

Montemor tem chegada prevista ao Recife na próxima semana.



Edgard Montemor

Após a diretoria de o Náutico falar que queria um executivo com mais contato com campo, Montemor deixou claro que sua metodologia de trabalho atende aos interesses do Timbu.

“Sou um cara que entende perfeitamente da importância do trabalho do executivo em relação aos processos internos do clube, em relação à gestão das pessoas, então vou ajudar obviamente nisso, porque faz parte da minha função”, iniciou.

“Mas, para 2025, os meus esforços principais vão ser ali no trabalho do dia a dia, junto com a comissão técnica, junto aos atletas, cuidar para que que a gente tenha um ambiente saudável de trabalho, um ambiente vencedor, de competitividade, cuidar para que o nosso vestiário, para que no nosso dia a dia seja em busca desses objetivos - no primeiro semestre, Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, e, no segundo semestre, a busca do retorno do Náutico para série B do Campeonato Brasileiro”, finalizou.

Após o clube também estabelecer que o planejamento para 2025 funcionará por etapas e que só anunciaria um comandante após a chegada do executivo, Montemor disse que agora deve concentrar seus esforços em seguir nessa busca.

“Agora com o contrato assinado, bastante motivado e feliz com esse novo desafio, as buscas vão se intensificar com certeza para a gente trazer o comandante ideal para o Timbu. A gente já entende, já sabe qual é o perfil que a gente precisa, o perfil que a torcida gosta, temos boas opções no mercado e, a partir de agora, os nossos esforços vão ser todos direcionados a trazer um novo comandante do Alvirrubro”, declarou.



Veja também

Futebol Internacional Vini Jr. e Mbappé marcam de pênalti, e Real Madrid vence Real Sociedad no Espanhol