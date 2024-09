Náutico promete maior foco em análise de desempenho em 2025

A- A+

Após o fracasso na Série C do Campeonato Brasileiro, o presidente do Náutico, Bruno Becker, citou, dentre vários pontos, o que o clube precisava fazer de diferente em 2025 para não repetir os insucessos de 2024. Um deles foi uma atenção maior no departamento de análise de desempenho. Meta que já começou a ser desenhada com a chegada de um novo coordenador.

Integrante do departamento durante o acesso à Série B em 2019, Felipe Acosta voltou ao Náutico após cinco anos para coordenar o setor. Mais profissionais devem desembarcar para reforçar a análise que ficará responsável por ajudar na chegada dos reforços.

“Temos que aprender com o que deu errado e não repetir. Se repetir, o resultado será próximo ao que tivemos em 2024. Precisamos de um investimento maior em dados e isso passa pela questão da análise de desempenho. Estamos com essa pauta na mesa e isso traz uma assertividade maior, influenciando nas contratações e renovações”, afirmou Becker.

Acosta, de 35 anos, estava no futebol de Portugal e também tem passagem recente pelo Paysandu. "O meu trabalho envolverá a reestruturação do departamento, com o objetivo de não apenas aprofundar as vertentes já conhecidas, mas também aprimorar a coleta de dados. Isso é crucial para a recuperação do departamento", disse o coordenador.

Veja também

Modalidade venerada por milhões de brasileiros: conheça a formas de poker praticadas no Brasil