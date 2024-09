A- A+

Futebol Felipe Acosta é o novo coordenador de análise de desempenho do Náutico Antes de seguir para a Europa, a última equipe de Felipe Acosta no Brasil foi o Paysandu

O Náutico anunciou, nesta segunda-feira (9), o retorno de Felipe Acosta à coordenação da análise de desempenho. O profissional, que integrou o departamento durante o acesso à Série B em 2019, volta ao clube com a missão de coordenar a equipe, que ainda contará com a chegada de outros profissionais.

Acosta, de 35 anos, estava no futebol de Portugal."O meu trabalho envolverá a reestruturação do departamento, com o objetivo de não apenas aprofundar as vertentes já conhecidas, mas também aprimorar a coleta de dados. Isso é crucial para a recuperação do departamento", afirmou Acosta.

Antes de seguir para a Europa, a última equipe de Felipe Acosta no Brasil foi o Paysandu. "Fui o principal responsável pelo scout do clube e atuei na observação de competições e na montagem do elenco", completou.

Segundo o Náutico, a reestruturação do departamento abrangerá quatro vertentes: análise de desempenho, análise de adversários, análise de mercado e análise de dados. O objetivo é preparar o departamento para atuar em todas as frentes, garantindo uma coleta de dados mais eficiente, que será utilizada em treinos, partidas e contratações.

Veja também

Tênis Equipe brasileira mostra confiança em bons resultados na fase de grupos das finais da Davis