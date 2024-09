A- A+

Futebol Náutico otimista em definir nome do novo executivo de futebol até quarta (11) Após finalizar o processo de renovação no elenco, clube foca na chegada de dirigente para, a partir daí, começar a conversar com treinadores

O planejamento do Náutico para 2025 funciona por etapas. A primeira começou ao longo da semana anterior, com o processo de renovação das principais peças do elenco: Luiz Paulo, Sousa, Marco Antônio, Renato Alves, Patrick Allan, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. O passo seguinte está na definição de quem será o novo executivo de futebol. Nome que o clube pretende anunciar ainda nesta semana.

"Não posso cravar que faremos isso, mas, na medida em que estamos, essa semana deve ter uma definição. Até quarta queremos anunciar o novo executivo", informou o diretor do Náutico, Eduardo Granja.



Perfil

O dirigente também destacou qual o perfil que o Náutico busca para a função, ocupando a vaga que em 2024 foi de Léo Franco."Precisamos de um executivo que não seja burocrático, cuidando somente de contratação. Queremos um que esteja acompanhando os treinamentos de perto, interagindo com o treinador, comissão técnica e diretoria. Alguém com papel ativo no dia a dia", frisou.

Assim que definir a chegada do novo executivo, o Náutico parte para a "fase 3" do processo, que consiste na contratação de um treinador. Inicialmente, o presidente do Timbu, Bruno Becker, conversou com Bruno Pivetti, que comandou o Alvirrubro na reta final da Série C. O profissional, porém, acertou a transferência para o CRB.



Hélio dos Anjos

Com essa lacuna a preencher, um dos nomes ventilados nos Aflitos foi o de Hélio dos Anjos, que saiu recentemente do Paysandu. Granja, porém, reforça que o planejamento dos pernambucanos não vai "pular etapas".

"Tem nomes que sempre vem à superfície. O de Hélio é um deles. Um profissional que foi campeão pernambucano no Náutico, que teve acesso. Ele dispensa comentários. No entanto, não faremos uma mudança na rota do planejamento para não repetir os erros que tivemos em 2024. O processo está tranquilo, sereno. Levamos em consideração tudo que a torcida pensa, mas não será o único fator, por exemplo. Posso garantir uma coisa: não discutiremos nome de treinador ainda enquanto não houver definição de executivo", apontou.

Vale lembrar que o Náutico tem uma dívida de R$ 800 mil a pagar ao técnico Hélio dos Anjos após o clube demitir por justa causa o profissional, em 2021. A Justiça entendeu que a conduta do treinador não autorizava uma saída nesses moldes, como alegava o Timbu, fazendo com que os alvirrubros tenham de arcar com as verbas rescisórias e pela indenização por danos morais.

