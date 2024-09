Ex-Náutico, Bruno Pivetti acerta com o CRB

A- A+

Cogitado para uma possível permanência no Náutico em 2025, o técnico Bruno Pivetti optou por outro alvirrubro. Nesta sexta (6), o profissional foi anunciado como novo comandante do CRB, após a saída de Daniel Paulista.

“O treinador de 40 anos chegou a trabalhar com o Fernando Diniz, no Audax, e também tem experiência no futebol do velho continente, onde foi auxiliar técnico do Ludogorets, da Bulgária. Bruno Pivetti chega ao CT Ninho do Galo na reapresentação da equipe neste sábado e já inicia a preparação para o confronto contra o Sport, que acontece na próxima quarta-feira, no Estádio Rei Pelé, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A coletiva à imprensa do novo treinador deverá acontecer na segunda-feira, no CT Ninho do Galo”, informou o CRB.

O CRB está na sexta colocação da Série B, com 25 pontos, e briga contra o rebaixamento.

Veja também

Futebol Com gol de Rodrygo, Brasil vence Equador nas Eliminatórias