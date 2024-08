A- A+

Futebol Becker discutirá nesta terça (27) sobre permanência de Pivetti no Náutico Presidente do clube e treinador terão conversa para saber se o profissional seguirá em 2025

O planejamento para 2025 já começou no Náutico, com os capítulos iniciais tendo como foco a saída de alguns membros do departamento de futebol: Rodolpho Moreira (gerente), Betão (diretor técnico) e Léo Franco (executivo). O passo seguinte agora é organizar a comissão técnica e quem será o comandante do clube na temporada que vem. Assunto que passa por uma conversa com o técnico Bruno Pivetti.

Histórico

Pivetti chegou ao Náutico em 2024 para sua segunda passagem pelo clube. A primeira foi ano passado, comandando o Timbu nos dois jogos finais da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com dois empates em 2x2, contra Brusque e São Bernardo, o profissional não conseguiu colocar o clube no G8.

Neste ano, Pivetti desembarcou em junho, substituindo Mazola Júnior. Com bem mais tempo do que na temporada anterior, o profissional comandou o Náutico em 12 jogos na Série C 2024, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. Um aproveitamento de 47,2%. Novamente, porém, ficou fora da zona de classificação ao quadrangular, com o desfecho final sendo um tropeço por 3x2 para o Londrina, no estádio do Café.

“Ele tinha contrato até o final de outubro, mas por conta do apreço que temos com o clube, existia uma cláusula de que, em caso de não se classificar (ao quadrangular), o contrato teria vigência até 30 de agosto. Não posso dizer se há interesse ou não (na continuidade) porque ainda precisamos sentar e conversar. Se o melhor para o Náutico for renovar, será tomada essa medida. Se o melhor for seguir outro caminho, será feito”, argumentou.

Recorde negativo

Essa será a terceira vez seguida na história que o Náutico disputará a Série C. Um recorde negativo para o clube. Até então, o pior momento tinha sido os dois anos consecutivos (2018 e 2019), que terminaram com o acesso e título do Timbu na competição.

“A torcida está ferida, magoada. É natural e não é só com o resultado deste ano, mas sim com um histórico recente. Mas acho que essa mensagem de reconhecer erros, mudar peças, processos, sem perder o conceito, é algo que sinaliza ao torcedor que ele pode esperar e exigir algo diferente”, ponderou Becker.

Em contrapartida, em 2025 o Náutico ao menos retornará à Copa do Brasil, competição que não disputou em 2024. A classificação veio pelo Campeonato Pernambucano, com o vice-campeonato. O Timbu perdeu a decisão para o Sport. Os alvirrubros também estarão na Copa do Nordeste.

