Náutico contratou zagueiro antes de eliminação na Série C; jogador não fica para 2025

A- A+

Na véspera da derrota por 3x2 para o Londrina, no estádio do Café, pela Série C do Campeonato Brasileiro - resultado que eliminou a chance de o Timbu avançar ao quadrangular -, o Náutico contratou um jogador. O zagueiro chileno Andrés Robles veio por empréstimo do Água Santa. Seria um reforço para a fase seguinte do torneio. Mas, antes mesmo de vestir a camisa alvirrubra, já ficou fora dos planos para 2025.

Robles foi contratado no último dia da janela de inscrição de novos atletas para a Série C. A expectativa era contar com o defensor no quadrangular, aumentando as opções do técnico Bruno Pivetti no setor, que contava com Iran, Islan, Perema e Joécio.



Sem sucesso na Série C, o atleta será devolvido ao clube paulista. Nos próximos dias, a tendência é que mais saídas sejam oficializadas pelo Náutico. Com exceção dos pratas da casa, o Náutico só tem outro dois jogadores da equipe principal com vínculo que não se encerra em 2024: os volantes Marco Antônio (abril de 2025) e Igor Pereira (dezembro de 2025).

Veja também

Futebol Gol de Endrick no Real Madrid rende R$ 217 mil ao Palmeiras; clube ainda pode ganhar mais