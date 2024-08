A- A+

Náutico Erros de planejamento custam insucesso do Náutico na Série C pelo segundo ano consecutivo O Timbu não conseguiu ficar entre os oito melhores times da terceira divisão; diretoria inicia planejamento

Pelo segundo ano consecutivo, o Náutico não conseguiu terminar a primeira fase da Série C entre as oito melhores equipes e ficou de fora da disputa pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em 19 rodadas na edição deste ano da terceira divisão, o Timbu ficou apenas uma vez dentro do G-8 e terminou na 9ª posição com 25 pontos.

O Náutico vai disputar a Série C pelo terceiro ano consecutivo em 2025. Essa é a primeira vez na história que o clube passa por essa situação.

Erros de planejamento

O presidente Bruno Becker e o departamento de futebol do Náutico não conseguiram montar uma estrutura sólida para a temporada.

Três técnicos comandaram o Náutico neste ano. Allan Aal iniciou o trabalho e foi demitido antes da Série C, Mazola Júnior assumiu a equipe e durou poucas partidas.

Mazola Júnior foi o segundo técnico do Náutico em 2025. Foto: Gabriel França/CNC

Assim como em 2023, Bruno Pivetti foi o responsável por terminar o trabalho no Timbu. Dessa vez ele teve 11 partidas, mas novamente falhou em colocar a equipe entre os oito primeiros.

Problemas defensivos

O Náutico terminou sua participação na Série C com o segundo melhor ataque do torneio com 34 gols marcados. Paulo Sérgio foi o artilheiro da terceira divisão com dez gols.

Paulo Sérgio terminou como o artilheiro da Série C. Foto: Gabriel França/CNC

O insucesso da equipe alvirrubra passou por falhas no sistema defensivo. Após a saída de Vagner, foram quatro goleiros acionados: Jefferson Romário, Deivity, Lucas Maticoli e Renan Bragança.

Montagem de elenco

O Náutico também mudou muito no seu elenco durante a Série C. Muitos jogadores chegaram apenas na reta final da competição e tiveram um papel de titulares ou peças muito utilizadas: Renan Bragança, Kaike, Perema, Matheus Melo, Henrique Lordelo, Islan, Deivity.

"Alguns jogadores que vieram funcionaram de uma maneira melhor, outros tiveram mais dificuldades, mas o que não teve foi omissão. Tanto a diretoria como o corpo técnico buscaram fazer o melhor para o Náutico para aumentar a chance de êxito da equipe na competição", analisou o técnico Bruno Pivetti após o jogo contra o Londrina.

Reformulação

Sem jogos para disputar até o final de 2024, o Náutico já iniciou o planejamento para a próxima temporada.

O clube discute situações chaves como uma reformulação no departamento de futebol, a permanência ou não de Bruno Pivetti para 2025 e avanço para composição de uma possível SAF.

O presidente alvirrubro, Bruno Becker, convocou uma entrevista coletiva para esta segunda-feira (26), às 16h, no Aflitos, para abordar esses e outros temas importantes para o futuro do Náutico.

Veja também

Série D Retrô vence Brasiliense e sai na frente na briga pelo acesso à Série C