A- A+

Náutico Pivetti lamenta resultado do Náutico e disse que o time teve dificuldade de "interpretar o jogo" Treinador também agradeceu ao apoio da torcida e espera que o clube possa fazer um bom planejamento e uma boa temporada em 2025

O Náutico deu adeus ao sonho do acesso à Série B após perder por 3 a 2 para o Londrina, na tarde deste sábado (24).

O resultado foi bastante lamentado por Bruno Pivetti, que disse que o time não soube interpretar a partida.

“Foi um jogo muito difícil, uma derrota que todos estão sentindo muito, porque nós trabalhamos muito pra poder chegarmos vivo na última rodada, com chance de classificação", iniciou.

"Tivemos muita dificuldade de interpretar o jogo. O jogo exigia que nós jogássemos mais, colocássemos a bola no chão, variássemos o corredor e a gente acabou insistindo muito na bola longa, não conseguimos reter a bola na frente e aí o Londrina nos empurrou para o nosso próprio campo. Tivemos ainda algumas oportunidades de bons contra-ataques, hoje as trocas não funcionaram, não contribuíram para elevar o nível da equipe, a qualidade da equipe, infelizmente", concluiu.

Na partida, o Londrina voltou a marcar após quatro jogos sem balançar as redes. Questionado sobre ter levado três gols do adversário, Pivetti pregou respeito ao adversário.

“Em primeiro lugar, nós não podemos menosprezar ninguém. O Londrina é uma grande equipe, dirigida por um grande treinador, tem bons jogadores, e não foi à toa que chegou na última rodada dependendo só de si para classificar", começou.

"A gente precisa contextualizar jogo a jogo. Eu, particularmente, assisti todos os jogos do Londrina e sabia que a gente ia enfrentar uma grande equipe, e não à toa o Londrina fez uma grande partida hoje e com mérito conseguiu sair daqui com três gols", analisou.

O técnico também aproveitou para agradecer ao torcedor pelo apoio e espera que agora o clube possa fazer um bom planejamento para a próxima temporada.

“A mensagem para o torcedor é de agradecimento. Quando chegamos aqui, existia um receio muito grande do descenso e a gente sempre olhou pra cima, buscou sempre a classificação e graças ao apoio do nosso torcedor a gente conseguiu, dentro das adversidades, das dificuldades que nós tivemos, fazer a equipe evoluir em termos de desempenho, não à toa chegamos vivos na última rodada", disse.

"Agora é saber tomar as melhores decisões para nós termos um bom planejamento e que o Náutico faça uma grande temporada em 2025", projetou.

Veja também

Fórmula 1 Fórmula 1: Lando Norris conquista pole do GP da Holanda