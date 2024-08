A- A+

Náutico Em jogo emocionante, Náutico perde para o Londrina e dá adeus ao sonho do acesso O Timbu fechou sua participação na Série C deste ano na nona colocação, um ponto a menos do Remo, que ficou em oitavo e foi o último a garantir classificação à próxima fase da competição

O sonho acabou! Em uma partida com emoção do ínicio ao fim, o Náutico perdeu fora de casa para o Londrina, por 3 a 2, neste sábado (24), e deu adeus à chance de conseguir o acesso à Série B.

O Timbu fechou sua participação na Série C deste ano na nona colocação com 25 pontos, um ponto a menos do Remo, que ficou em oitavo e foi o último a garantir classificação à próxima fase da competição.

Com o resultado, O Tinbu disputará a Série C novamente em 2025. Este será o terceiro ano seguido dos Alvirrubros na Terceira Divisão do futebol brasileiro.

Já o Londrina ficou em sétimo e mantém vivo o sonho de subir à Segundona.

O jogo

Somente a vitória interessava ao Náutico, isso era fato, contudo quem começou o jogo indo para cima foram os donos da casa. Sem muito perigo, é verdade, mas nos 10 primeiros minutos, o Timbu praticamente não conseguiu respirar. E aos 11 minutos, veio o golpe certeiro. Em jogada pela direita, Henrique tocou atrás para Rafael Longuine, que dentro da área, finalizou livre de marcação para abrir o marcador.

Porém, a reação Alvirrubra veio logo em seguida. Aos 15 minutos, em contra-ataque do Timbu, Gustavo Maia recebeu bola na esquerda e cruzou para a área. A bola rebateu no zagueiro do Londrina e sobrou para Bruno Mezenga chutar de perna esquerda e igualar o placar.

Após os dois gols, o jogo continuou intenso, porém sem nenhuma chance clara para ambos os lados. A nova oportunidade só apareceu aos 27 minutos. Marco Antônio roubou a bola e acionou Gustavo Maia, na esquerda. O atacante tocou para Patrick Allan, que chutou e contou com um desvio da marcação para assustar os paranaenses.

Aos 41, foi a vez do Tubarão ter uma nova oportunidade. Iago Teles recebeu na entrada da área e arriscou com perigo para fora.

Dois minutos depois, veio o gol do Londrina. Everton foi acionado em profundidade, tirou do goleiro e mandou para o fundo das redes Alvirrubras. 2 a 1 e um contexto dramático se desenhava para o Náutico nos 45 minutos finais de jogo.

Segundo tempo

No segundo tempo, Pivetti voltou com uma alteração. O zagueiro Perema deu lugar a Iran, que também é defensor.

O jogo seguiu intenso, com as duas equipes tentando marcar. Mas quem conseguiu balançar as redes foi o Náutico. Aos 10 minutos, Patrick Allan fez um lançamento quase que telegrafado para Gustavo Maia, que apareceu livre na área para empatar novamente a partida.

O gol pareceu ter dado ânimo ao Timbu, tanto que, cinco minutos depois, em roubada de bola, Mezenga tocou bem para Patrick Allan, que deu um toquinho por cobertura do goleiro. A bola, no entanto, acabou indo por cima do gol.

Aos 21, susto para o torcedor alvirrubro. Após passe rasteiro de Ingro, Longuine apareceu livre para empurrar para o gol. O lance, contudo, foi anulado por impedimento do meia do Londrina.

Aos 29, outro susto. Longuine arriscou de fora da área e exigiu uma boa defesa de Renan Bragança, que espalmou a bola para fora.

Três minutos depois, o Náutico também contou com a sorte. em cruzamento na direita, Ingro cabeceou a bola caprichosamente no travessão.

Porém, aos 44, veio o golpe de misericórdia. Em arremesso lateral, a bola foi alçada na área. A zaga do Timbu afastou o perigo, porém, a sobra ficou com Maurício, que pegou bem de fora da área e marcou um golaço para sacramentar a vitória do Londrina e o fim do sonho Alvirrubro de disputar o acesso à Série B.

Ficha técnia



Londrina 3

Gabriel Félix; Thiago Ennes, Rayan, Rayan Ribeiro, Maurício (Pedro Jorge); Tauã, Kadi e Rafael Longuine (Gustavo França); Henrique (Clayson), Everton Moraes (Ingro) e Iago Telles (Echaporã). Técnico: Claudinei Oliveira

Náutico 2



Renan Bragança; Arnaldo (Mateus Ludke), Islan, Perema (Iran) e Kaike; Marco Antônio (Kayon), Matheus Melo (Henrique Lordelo) e Patrick Allan (Felipe Ferreira); Gustavo Maia, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.

Cartões amarelos: Thiago Ennes e Maurício (L). Islan e Kaike (N).

Gols: Rafael Longuine (L), aos 11 do 1ºT, Bruno Mezenga (N), aos 15 do 1ºT, Everton Moraes (L), aos 43 do 1ºT, Gustavo Maia (N), aos 10 do 2ºT, e Maurício (L), aos 44 do 2ºT.

