Pivetti nega que reforços na reta final atrapalharam o desempenho do Náutico

Renan Bragança, Kaike, Perema, Matheus Melo, Henrique Lordelo, Islan, Deivity. É verdade, muita gente chegou ao Náutico desde que Bruno Pivetti assumiu o time em junho deste ano.

A impressão que fica é que o time não teve tempo suficiente para entrosar toda essa gente no decorrer e na reta final da Série C, e que isso pode ter impactado no insucesso do time em conseguir avançar de fase no campeonato.

Apesar disso, Pivetti fez questão de ressaltar que os reforços foram primordial para o time.

"Nós tivemos algumas dificuldades e, mediante a demanda, a gente não hesitou em tomar as decisões necessárias. Foi assim que os reforços vieram, mediante às demandas. O futebol funciona assim e como a gente tinha oportunidade de trazer para agregar valor à equipe, a diretoria não mediu o esforço para poder sanar os problemas que iam aparecendo", disse.

O comandante também reconheceu que alguns atletas tiveram dificuldades, mas disse que todos se esforçaram.

"Alguns jogadores que vieram funcionaram de uma maneira melhor, outros tiveram mais dificuldades, mas o que não teve foi omissão. Tanto a diretoria como o corpo técnico buscaram fazer o melhor para o Náutico para aumentar a chance de êxito da equipe na competição", completou.

