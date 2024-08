A- A+

Náutico Náutico anuncia saídas de Betão, Léo Franco e Rodolpho Moreira do departamento de futebol O Timbu iniciou a reformulação após ter ficado de fora do quadrangular do acesso na Série C

O presidente Bruno Becker anunciou, nesta segunda-feira (26) saídas do departamento de futebol Náutico após a eliminação na primeira fase da Série C.

Presidente do @nauticope, Bruno Becker, pede desculpas à torcida pelo fracasso do time na Série B, e agradece o apoio dos alvirrubros durante o campeonato.





O diretor técnico Betão, o executivo de futebol Léo Franco e o gerente de futebol Rodolpho Moreira foram desligados do clube.

“Rodolfo (Moreira, gerente de futebol) já tinha tido uma conversa anterior e, de uma forma com grandeza, colocou o cargo à disposição. Houve também os desligamentos de Léo Franco (executivo de futebol) e Betão (coordenador técnico). A reformulação tem de ser feita com muita responsabilidade. Nós estamos terminando um ciclo para iniciar outro. O final do campeonato não significa o fim do ciclo 2024. Nós temos questões a tratar, então é preciso também ter muito cuidado em relação a isso na condução do departamento para a gente não agir de forma irresponsável’, apontou o presidente.

"Decidimos pelo desligamento. Todos os profissionais já foram comunicados. Precisamos tratar isso com respeito. Independente do trabalho realizado, são profissionais e pessoas que merecem respeito", disse o presidente alvirrubro em entrevista coletiva.

O Clube Náutico Capibaribe vem a público comunicar o desligamento do diretor técnico Betão, executivo de futebol Léo Franco e do gerente de futebol Rodolpho Moreira.





Náutico na Série C

O Náutico ficou pelo segundo ano consecutivo de fora do G-8 da Série C. O Timbu terminou a fase inicial na 9ª colocação com um ponto a menos que o Remo, último classificado.

Com a eliminação, o Náutico encerrou suas atividades na temporada 2024. O Alvirrubro já inicia o planejamento para 2025.

