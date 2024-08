A- A+

Náutico Reformulação: Léo Franco, executivo de futebol do Náutico, deixa o clube Executivo foi um dos responsáveis pela montagem do elenco do Timbu

Após a permanência na Série C e o encerramento do calendário do Náutico em 2024, o clube já começou a se movimentar para planejar a próxima temporada.

Dentre as mudanças, a primeira delas começou no departamento de futebol do clube. Divulgada inicialmente pelo G1 e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco, o executivo de futebol do Timbu, Léo Franco, está deixando os Aflitos.

A saída de Léo deve ser oficializada na tarde desta segunda (26), em entrevista coletiva do presidente Bruno Becker, nos Aflitos.

Léo Franco

Anunciado em novembro do ano passado, Léo Franco, irmão do treinador de Ney Franco, ex-Sport, foi um dos principais responsáveis pela montagem do elenco do Náutico.

Ao todo, o Náutico contratou 40 jogadores na atual temporada e teve três treinadores no comando técnico do clube.

