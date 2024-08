"Conversas foram boas", diz presidente do Náutico em contato sobre renovação com Bruno Pivetti

A- A+

O presidente do Náutico, Bruno Becker, e o técnico que comandou o clube na reta final da temporada 2024, Bruno Pivetti, tiveram o primeiro encontro para tratar de uma possível renovação para 2025. O profissional tem vínculo com o Timbu até sexta-feira (30), mas o mandatário alvirrubro prega cautela na tomada de decisão.





“Tivemos uma conversa muito boa ontem. O contrato dele vai até sexta-feira, mas é aquela história: quem tem prazo, não tem pressa. Reconhecemos o trabalho que foi feito. Essa retomada, recuperação. Se Pivetti tivesse chegado com duas rodadas de antecedência, talvez a gente não estivesse falando sobre isso”, apontou Becker, em entrevista ao canal “Cast FC”.



Pivetti chegou ao Náutico em 2024 para sua segunda passagem pelo clube. A primeira foi ano passado, comandando o Timbu nos dois jogos finais da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com dois empates em 2x2, contra Brusque e São Bernardo, o profissional não conseguiu colocar o clube no G8.



Neste ano, Pivetti desembarcou em junho, substituindo Mazola Júnior. Com bem mais tempo do que na temporada anterior, o profissional comandou o Náutico em 12 jogos na Série C 2024, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. Um aproveitamento de 47,2%. Novamente, porém, ficou fora da zona de classificação ao quadrangular, com o desfecho final sendo um tropeço por 3x2 para o Londrina, no estádio do Café.



“Tudo será feito com cuidado. A conversa que tivemos foi franca, mas a renovação de um treinador não é apenas feita com a vontade entre as partes. Têm outras situações que precisam ser postas na mesa para a vontade andar junto com outras coisas. Há vontade por parte do clube e do treinador, mas precisamos avançar em outras questões”, pontuou.

