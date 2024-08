A- A+

Sport Sport tem negociação "bem avançada" por Gustavo Maia, do Náutico Para tirar o jogador do rival, Leão terá que pagar multa ao Alvirrubro

Enquanto não anuncia o novo treinador para a sequência da temporada, o Sport está perto de reforçar o setor ofensivo. Depois de defender o Náutico durante a Série C, o atacante Gustavo Maia tem situação avançada para vestir as cores rubro-negras.

A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco com o empresário do jogador, Deividson Andrews.

"Realmente houve o contato do Sport e a situação está bem avançada para ele defender o clube", contou o agente.

O Sport ofereceu um contrato de três anos ao jogador de 23 anos, que tem vínculo com o Náutico até o fim de outubro. Ainda segundo Andrews, o Rubro-negro está estudando como pagar a multa ao Alvirrubro, cerca de R$ 500 mil.

A diretoria rubro-negra corre para fechar o negócio, pois a janela de transferências se encerra na próxima segunda-feira (2).

Conforme noticiou o portal Game Arena, do NE45, a diretoria do Náutico tinha o interesse em renovar com Gustavo Maia e emprestá-lo até o fim da atual temporada. No entanto, com o Sport pagando a multa rescisória, o Timbu liberaria o atleta.

Pelo Náutico, Gustavo Maia entrou em campo em 19 oportunidades. Foram seis gols e uma assistência. No currículo, o jogador revelado pelo São Paulo soma passagens por Barcelona B, Valencia B, Internacional e Vila Nova.

Veja também

Futebol Espanhol Atlético de Madrid desperdiça muitos gols e só empata com o Espanyol no Campeonato Espanhol