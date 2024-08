A- A+

Sport Sport oficializa demissão de Guto Ferreira após terceira derrota consecutiva Último revés do treinador foi diante do Brusque, por 1 a 0, nesta terça-feira (27), pela Série B

A segunda passagem do técnico Guto Ferreira pelo Sport chegou ao fim. Após a terceira derrota seguida do clube na Série B, o clube encaminhou a saída do treinador.

O Sport comunica oficialmente o desligamento de Guto Ferreira. Nesta quarta-feira (28), o Clube definiu pela saída do treinador e sua comissão técnica, que não integram mais a equipe.



Guto Ferreira foi anunciado pelo Sport no dia 26 de julho para substituir Mariano Soso, mas não conseguiu dar a injeção de ânimo que o time precisava para voltar ao G-4 da Segundona durante um mês de trabalho.

Pelo contrário, desde a chegada do técnico, o Leão acumulou atuações burocráticas e atualmente ocupa a 10ª colocação, com 32 pontos. São sete pontos atrás do Vila Nova, equipe que abre a zona de acesso.

Depois de estrear com um empate com o Santos, na Vila Belmiro, Guto viu o Sport vencer o Amazonas, por 3x2, na Arena de Pernambuco. A atuação, contudo, ligou o alerta do que estava por vir pela frente.

Na sequência, o Rubro-negro perdeu para Vila Nova, Coritiba e Brusque, fazendo com que o treinador deixe o clube com um aproveitamento de apenas 26,6%.

Coincidentemente, foi após um tropeço contra o Brusque, em 2020, que Guto Ferreira foi desligado do comando do Sport pela primeira vez.

Na oportunidade, pela primeira fase da Copa do Brasil, os catarinenses venceram por 2x1, eliminando os pernambucanos de forma precoce. No ano anterior, o técnico foi o responsável pela campanha que levou o Rubro-negro de volta à Série A.

