A- A+

Sport "Não tem mais o que falar", afirma Caíque França sobre nova derrota do Sport Na noite desta terça-feira (27), Leão perdeu para o Brusque, em Santa Catarina

Após falar que o elenco tinha que ficar "indignado" pela situação do clube, o goleiro Caíque França mudou o discurso. Depois de mais uma derrota do Sport na Série B, desta vez para o Brusque, o titular da meta leonina declarou que o momento é de "ficar quieto e trabalhar".

"Sequência ruim, e hoje acabamos desperdiçando mais uma vez. Não tem mais o que falar, tem que ficar quieto e trabalhar, por que a gente já falou o suficiente", afirmou Caíque à transmissão da partida.

O revés do Sport para o Brusque foi o terceiro consecutivo do Leão na Série B. O tropeço faz o Rubro-negro fechar a 23ª rodada na 10ª colocação, com 32 pontos. São sete pontos de distância para o Vila Nova, time que abre a zona de acesso.

O Leão volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (2). Na ocasião, tentará dar a volta por cima na competição contra o Ituano, às 20h, na Arena de Pernambuco.

Veja também

Série B Sport volta a jogar mal, perde para o Brusque e fica a sete pontos do G-4 da Série B