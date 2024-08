A- A+

Futsal Sport inicia venda de ingressos para o jogo de ida das quartas de final do Brasileirão de Futsal Confronto contra Passo Fundo acontece nesta quinta-feira (29), às 21h, no Geraldão

O Sport está chegando nas fases mais agudas do Campeonato Brasileiro de Futsal. Nesta terça-feira (27), o Leão iniciou a venda de ingressos para o confronto eliminatório contra o Passo Fundo, válido pelo jogo de ida das quartas de final. O primeiro duelo entre pernambucanos e gaúchos acontece na próxima quinta-feira (29), às 21h, no Ginásio do Geraldão.

Para os sócios do clube, o ingresso tem o valor fixo de R$ 5. Já para o público geral, o inteira custa R$ 10 e a meia-entrada R$ 5. Toda a venda de ingressos será realizada no site oficial do clube.

Campanha

O time rubro-negro fez uma campanha relativamente sólida na primeira fase da competição. Nas nove partidas disputadas, o Leão venceu 4 confrontos, empatou três vezes e perdeu apenas duas. O time somou 15 pontos e terminou na quinta colocação do Grupo B.

Nas oitavas de final, o confronto foi contra a equipe amazonense do Estrela do Norte. O Sport buscou um importante empate em 4 x 4 fora de casa. No Geraldão, o time pernambucano até sofreu um susto ao sair atrás, mas se recuperou e venceu pelo placar de 3 x 1, consolidando a vaga nas quartas.

