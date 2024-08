A- A+

Sport Elenco do Sport garante virada de chave para recolocar time no caminho das vitórias Nesta terça-feira (27), Leão visita o Brusque, em duelo válido pela 23ª rodada da Série B

O elenco do Sport está alinhado para reverter a atual fase vivida pelo clube. Ao menos no discurso. Depois das derrotas para Vila Nova e Coritiba, respectivamente, os jogadores rubro-negros afirmam que o momento é de "virar a chave" para recolocar o time no caminho das vitórias.

Em entrevistas concedidas à comunicação do clube, o goleiro Caíque França e o atacante Gustavo Coutinho enfatizaram que a equipe está focada em dar a volta por cima nesta terça-feira, quando o Sport visita o Brusque, às 21h, pela 23ª rodada da Segundona.

"A gente não pode achar normal (a situação). Tem que ficar indignado, tem que se cobrar. A gente se cobra muito internamente e está se cobrando mais. Na terça-feira, a gente já tem uma nova oportunidade de poder reagir e a gente vai reagir", salientou Caíque.

"Estamos todos insatisfeitos. Queremos sair desta situação o mais rápido possível. Duas derrotas seguidas não é bom para a gente, nem para a nossa sequência no campeonato. Já viramos a chave e o momento agora é buscar o resultado positivo fora de casa para se aproximar cada vez mais do G-4", falou Coutinho.

Mais que os reveses sofridos nas rodadas anteriores, a atuação do Sport ligou o alerta da diretoria. No último sábado, o presidente Yuri Romão compareceu ao CT para cobrar dos jogadores uma "competitividade" maior nas partidas.

"Sabemos que esses dois últimos jogos aí não foram bons. Sabemos que não estamos num bom momento, mas estamos buscando voltar o mais rápido possível. É pensar, refletir sobre o que aconteceu nos últimos jogos e virar essa chave", pontuou o goleiro.

"Quando a gente tem um resultado não almejado, o que a gente quer é voltar logo para campo para poder ter o resultado desejado. Por um lado, isso acaba sendo positivo, pois vamos poder jogar logo para reverter esta situação", concluiu o atacante.

