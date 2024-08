A- A+

Sport Após Guto, Sport anuncia saída do coordenador de futebol Ricardo Drubscky Profissional chegou ao clube em novembro do ano passado, em reformulação do departamento de futebol rubro-negro

Não é apenas o técnico Guto Ferreira que está de saída do Sport. Após acertar o desligamento do treinador, o clube pernambucano anunciou que Ricardo Drubscky não é mais o coordenador técnico da equipe.

O Sport Club do Recife informa, nesta quarta-feira (28), a saída do coordenador técnico Ricardo Drubscky.



O Sport agradece pelo profissionalismo, dedicação e empenho na função e deseja sucesso na sequência da carreira profissional. pic.twitter.com/hNLuqPSnoc — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 28, 2024

O profissional foi anunciado pelo Sport ainda em novembro do ano passado, logo depois do término da Série B. Ele fazia parte da nova formatação do departamento de futebol rubro-negro e atuava junto ao comitê gestor do clube.

Através de texto no site oficial, o Sport agradeceu a Ricardo Drubscky "por todo profissionalismo, dedicação e empenho na função", e desejou "sucesso na sequência da carreira" do agora ex-coordenador.

