Quase quatro times: Náutico contratou 42 jogadores em 2024; veja lista

Não foi por problemas relacionados à quantidade de reforços que o Náutico mais uma vez ficou fora da fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o clube contratou 42 jogadores em 2024. O obstáculo para o sucesso passou pelo desempenho deles. Desses, 40 entraram em campo e dois sequer estrearam. Alguns saíram do clube antes mesmo do término da temporada. A grande maioria não deixará saudades.





Defesa



No gol, foram simplesmente quatro goleiros contratados: Jefferson Romário, Deivity, Lucas Maticoli e Renan Bragança. Desses, o primeiro foi embora antes do fim da primeira fase da Série C. Já o último chegou faltando dois jogos e, do quarteto, foi o único privado de críticas.



Nas laterais, o Náutico trouxe cinco peças. Na direita, chegaram Arnaldo, Danilo Belão e Mateus Ludke. Na esquerda, vieram Luiz Paulo e Kaike - esse último desembarcou na reta final e disputou quatro jogos.



Na zaga, foram oito reforços e, em uma breve avaliação, é possível dizer que esse foi um dos setores que mais trouxe dor de cabeça para o Náutico. Basta lembrar que o Timbu chegou a contratar um atleta na véspera do fechamento da janela da Série C: Andrés Robles.



O defensor ficaria apto para jogar no quadrangular da Série C, mas como os alvirrubros foram eliminados antes, ele sequer foi anunciado e já foi devolvido. Além dele, o Náutico trouxe Guilherme Matos, Rafael Vaz, Matheus Santos, Robson Reis, Iran, Islan e Perema.



Meio e ataque



No meio, o Náutico contratou 12 jogadores. Da lista, apenas Marco Antônio e Igor Pereira têm contrato para 2025, até abril e dezembro, respectivamente. Patrick Allan, no setor de criação, interessa para uma renovação. O restante ou já foi embora, ou tem vínculo que termina em outubro. Todos sem grande destaque. São eles: Sousa, Lorran, Wendel Lessa, Marco Carvalho, Renato Alves, Matheus Melo, Henrique Lordelo, Marcos Júnior, Thiago Lopes e Andrey.



No ataque, há quem foi contratado, mas foi embora antes de estrear. Caso de Danrlei, que deixou o Náutico para jogar no FC Anyang, da Coreia do Sul. Outros jogaram, mas saíram antes do fim da Série C: Evandro, Ray Vanegas, Leandro Barcia, Fernandinho e Julio Cesar.



Kauan, Cléo Silva e Felipe Ferreira pouco empolgaram. Já Bruno Mezenga, Gustavo Maia e Paulo Sérgio, artilheiro do Náutico na Série C, interessam para uma possível permanência em 2025.



Confira a lista



Goleiros (4): Jefferson Romário, Lucas Maticoli, Deivity e Renan Bragança

Laterais (5): Arnaldo, Danilo Belão, Mateus Ludke, Luiz Paulo e Kaike

Zagueiros (8): Guilherme Matos, Rafael Vaz, Matheus Santos, Robson Reis, Iran, Islan, Perema e Andrés Robles

Meias (13): Sousa, Igor Pereira, Marco Antônio, Patrick Allan, Lorran, Wendel Lessa, Marco Carvalho, Renato Alves, Matheus Melo, Henrique Lordelo, Marcos Júnior, Thiago Lopes e Andrey.

Atacantes (12): Danrlei, Evandro, Ray Vanegas, Leandro Barcia, Fernandinho, Julio Cesar, Kauan, Cléo Silva, Felipe Ferreira, Gustavo Maia, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.

