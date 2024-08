A- A+

Futebol Thiago Dias renuncia ao cargo de diretor de futebol do Náutico Dirigente é o quarto nome a sair da gestão após o término da Série C. Timbu já havia comunicado os desligamentos de Léo Franco, Betão e Rodolpho Moreira

Mais um nome do departamento de futebol do Náutico está deixando o clube. Nesta terça (27), Thiago Dias renunciou ao cargo de diretor do Timbu. Além dele, deixaram os alvirrubros Betão (diretor técnico), Rodolpho Moreira (gerente) e Léo Franco (executivo).

Confira a nota abaixo

Recife, 27 de Agosto 2024.

Ao Presidente do Clube Náutico Capibaribe, Sr. Bruno Becker.

À Vice-Presidente, Sra. Tatiana Roma,

Prezados Sr. Presidente e Sra. Vice-Presidente,

É com grande respeito e consideração que me dirijo a vocês para comunicar minha decisão de renunciar ao cargo de Diretor de Futebol do Clube Náutico Capibaribe, cargo que tive a honra de ocupar durante este período. Esta decisão foi cuidadosamente ponderada e é resultado de reflexões pessoais sobre os desafios enfrentados e o futuro do clube.

Agradeço profundamente pela confiança depositada em mim para liderar o departamento de futebol . Foram meses de intensos desafios, vitórias e derrotas, mas sempre com o compromisso de fazer o melhor para o clube.

Saio com a convicção de ter dado o meu máximo e com o desejo sincero de que o Náutico continue trilhando o caminho do sucesso. Estarei sempre à disposição para contribuir de outras formas que sejam necessárias para o bem do clube.

Desejo aos senhores e a toda a diretoria muito sucesso nas futuras empreitadas e espero que o clube continue a evoluir e alcançar os objetivos almejados .

Atenciosamente,

Thiago Dias.

