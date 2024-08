Lisca se coloca à disposição para treinar o Náutico em 2025

A- A+

Em entrevista ao canal “GOAT”, o técnico Lisca se colocou à disposição para treinar o Náutico em 2025. O clube ainda não definiu quem será o comandante da temporada seguinte, não descartando a permanência de Bruno Pivetti, que esteve à frente do Timbu em 2024, não conseguindo o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

“Esse é um dos meus objetivos. O Náutico me chamou neste ano, mas estava em uma situação precária na Série C. É um clube que tenho um carinho enorme, me abriu as portas a nível nacional e, quando voltar, quero fazer um trabalho de primeiro nível, poder ajudar a diretoria na montagem do elenco, no planejamento do trabalho todo. Ter o Estadual para chegar no nacional com uma boa base”, afirmou.

Lisca teve duas passagens pelo Náutico, entre os anos de 2014 e 2015. Ao todo, comandou o clube em 60 jogos, com 25 vitórias, 14 empates e 21 derrotas. Além disso, teve trabalho curto no Sport, com quatro partidas e menos de um mês na Ilha do Retiro.

“Sou muito amigo de vários diretores do Náutico. Conversei com a diretoria e deixei claro que se quiser me chamar para esse início de temporada, iria com o maior prazer. Mas trabalhos de emergência em clubes que já passei como Náutico, Ceará, Juventude e América-MG prefiro evitar. Quando for, quero ser campeão, quero acesso e fazer um trabalho bonito”, destacou.

Recentemente, o presidente do Náutico, Bruno Becker, destacou que o clube vai, inicialmente, conversar com Bruno Becker para definir se o treinador continuará em 2025 ou se o Timbu procurará outro nome no mercado.

“Ele (Pivetti) tinha contrato até o final de outubro, mas por conta do apreço que temos com o clube, existia uma cláusula de que, em caso de não se classificar (ao quadrangular), o contrato teria vigência até 30 de agosto. Não posso dizer se há interesse ou não (na continuidade) porque ainda precisamos sentar e conversar. Se o melhor para o Náutico for renovar, será tomada essa medida. Se o melhor for seguir outro caminho, será feito”, argumentou.

