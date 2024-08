A- A+

Futebol Quem tem contrato com o Náutico para 2025? Veja o cenário Marco Antônio e Igor Pereira são alguns dos que ainda possuem vínculo com o Timbu

Todo fim de temporada levanta a mesma curiosidade dos torcedores: quais jogadores possuem contrato para o ano seguinte? No caso do Náutico em 2024, a lista de atletas que têm vínculo para 2025 é curta, tendo apenas um jogador da base titular.

Um dos destaques do Náutico na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, o meia Marco Antônio tem contrato até abril de 2025. Na temporada, o jogador de 24 anos disputou 38 partidas pelo clube, com três gols marcados.

Todos os gols de Marco Antônio pelo Náutico foram na reta final da Série C. O primeiro deles foi na vitória por 2x0 diante do Botafogo-PB, nos Aflitos, em 12 de agosto. Cinco dias depois, fez mais dois na goleada por 4x1 perante o Ferroviário.

Eliminado na Série C, o Náutico ainda pode tentar emprestar Marco Antônio para outro clube até o fim da temporada. Equipes da Série B estão de olho no atleta, incluindo o Sport.

Além dele, o volante Igor Pereira tem vínculo até dezembro do ano que vem. O atleta, porém, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, em fevereiro, no jogo contra o Maranhão, na Copa do Nordeste, e não atuou na Série C.

Pratas da casa

Os atacantes pratas da casa Kayon e Thalissinho têm contratos até o fim de 2025 e 2027, respectivamente. O goleiro Bruno Lopes tem vínculo até janeiro e o centroavante Kauan Maranhão até outubro do ano que vem.

Na lista de interesses, o Náutico também tenta a renovação de peças como Patrick Allan, Paulo Sérgio, Gustavo Maia e Bruno Mezenga.

“O Náutico tem interesse de renovar. Nós começaremos um campeonato de uma forma diferente do que foi em 2024. Neste ano, tivemos de montar um elenco (do zero). Em 2025, a perspectiva é de ter uma base, uma espinha dorsal, com o calendário cheio no ano que vem”, frisou o presidente do clube, Bruno Becker.

