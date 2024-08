Becker diz que Náutico não abre mão de pagamento de multa para liberar Gustavo Maia e Marco Antônio

A- A+

Em entrevista ao canal “Cast FC”, o presidente do Náutico, Bruno Becker, ressaltou que o Náutico não vai abrir mão de receber o valor da multa rescisória caso algum clube queira contratar algum dos atletas que tem vínculo com o Alvirrubro. O recado vale para nomes como o do meia Marco Antônio e do atacante Gustavo Maia, que foram procurados por clubes da Série B. Um deles, o Sport.





“Os atletas têm contrato com o clube e temos interesse em renovar. Se alguém quiser tirar o atleta e se for da vontade deles, tem de sair pagando a multa. O Náutico não abre mão disso”, apontou. Marco Antônio tem vínculo até abril de 2025, enquanto o de Gustavo Maia termina em outubro deste ano.

Segundo o empresário de Gustavo Maia, Deividson Andrews, existe uma negociação envolvendo uma possível liberação para o Sport - sem detalhar se isso passa por uma renovação do atacante com o Timbu.

“O Náutico empresta, vende ou renova se tiver uma condição boa para o clube. Não posso, enquanto gestor, deixar de fazer algo que seja um bom negócio por outro motivo (rivalidade com o Sport). Não tomarei uma decisão que gere prejuízo. Gustavo e Marco são atletas que temos interesse em renovar, assim como outros atletas", declarou.



Vale citar que os clubes da Série B só poderão inscrever novos atletas até a próxima segunda (2). Se as equipes interessadas nos jogadores do Náutico não toparem pagar a multa, a outra alternativa seria acertar um contrato por empréstimo.



Com a camisa do Náutico, Gustavo Maia fez 19 partidas, com seis gols. Já Marco Antônio balançou as redes três vezes em 38 partidas.

