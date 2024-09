A- A+

Futebol Patrick Allan renova contrato com o Náutico Meia disputou 39 jogos pelo Timbu, com seis gols marcados

O Náutico anunciou nesta quinta (5) a renovação contratual com o meia Patrick Allan. O atleta ampliou o vínculo com o Timbu até 2025. Nesta temporada, o atleta disputou 39 jogos, com seis gols marcados.

Além de Patrick Allan, o Náutico renovou os contratos do lateral-esquerdo Luiz Paulo, dos volantes Sousa e Marco Antônio e dos atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.

