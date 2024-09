Náutico renova com o atacante Bruno Mezenga

A- A+

O Náutico oficializou nesta quarta (4) a renovação contratual do centroavante Bruno Mezenga. O jogador de 36 anos aumentou o vínculo com os alvirrubros até o final de 2025. Neste ano, o atleta balançou as redes cinco vezes em 14 partidas pelo Timbu.

Contratado para ser uma opção para atuar como centroavante, posição que tinha Paulo Sérgio como titular, Mezenga provou que era possível jogar ao lado do artilheiro alvirrubro na competição. Tática que aumentou a força ofensiva do Timbu.

Mezenga, nos últimos dias, chegou a receber uma oferta do Retrô, que recentemente subiu para a Série C. Atleta e clube, porém, não chegaram a um acordo, deixando o caminho livre para a renovação com o Náutico.

“Cheguei um pouco no meio da temporada, mas, individualmente, foi bom, mesmo não tendo classificado (ao quadrangular da Série C). Estou feliz no clube, na cidade e minha família também. Deu tudo certo na renovação e agora é trabalhar para conseguir os objetivos do Náutico em 2025”, afirmou o atacante.

Com a permanência de Bruno Mezenga, o Náutico fica apenas no aguardo do meia Patrick Allan para fechar a lista de atletas que o clube tinha interesse em renovar. Além dele, aumentaram o vínculo com o Timbu o lateral-esquerdo Luiz Paulo, os volantes Sousa e Marco Antônio e o atacante Paulo Sérgio.

