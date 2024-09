A- A+

Futebol Náutico próximo de finalizar ciclo de renovações para 2025 Após aumentar os vínculos com Luiz Paulo, Sousa, Marco Antônio e Paulo Sérgio, Timbu mira renovações com Patrick Allan e Bruno Mezenga

Ainda sem definir quem serão os novos executivo de futebol e treinador que estarão à frente do clube para a temporada 2025, o Náutico foca os trabalhos nas renovações dos principais atletas de 2024. Quatro deles já estão garantidos: o lateral-esquerdo Luiz Paulo, os volantes Sousa e Marco Antônio e o atacante Paulo Sérgio. A meta agora é garantir mais dois, com as permanências do meia Patrick Allan e do centroavante Bruno Mezenga.

Patrick

Autor de seis gols em 39 jogos, Patrick Allan, de 29 anos, viveu altos e baixos no Náutico. O atleta começou o ano de 2024 sendo o principal jogador da equipe no Campeonato Pernambucano. No início da Série C, porém, perdeu espaço com a chegada do técnico Mazola Júnior.

Em uma das entrevistas, Mazola chegou a dizer que era preciso “dar um tempo” aos pedidos dos alvirrubros para colocar os “heróis do Pernambucano” em campo. Uma frase que foi atrelada justamente a Patrick, que tinha perdido a vaga de titular.

Com a saída de Mazola e chegada de Pivetti, o meia novamente voltou a ser importante na equipe, ajudando tanto na armação como no combate na primeira linha ofensiva. Além dos gols, Patrick também deu três assistências.

Mezenga

Bruno Mezenga, de 36 anos, marcou cinco gols em 14 jogos pelo Náutico - todos na Série C. Contratado para ser uma opção no posto de centroavante, que tinha Paulo Sérgio como titular, o jogador provou que era possível atuar ao lado do artilheiro alvirrubro na competição. Tática que aumentou a força ofensiva do Timbu.

Com a possível renovação da dupla, o Náutico terá quase 100% de êxito na tentativa de segurar todos os jogadores que tinha interesse para 2025. A exceção foi o atacante Gustavo Maia, que fechou um pré-contrato com o Sport.

Gustavo Maia tem contrato até o fim de outubro com o Náutico, mas o Sport tentou a liberação antecipada para ter o jogador ainda na Série B 2024. O Leão ofereceu R$ 300 mil e um percentual em uma futura venda. O Timbu, porém, não abriu mão dos R$ 500 mil que tinha direito. Sendo assim, não houve acordo entre os clubes.

Veja também

