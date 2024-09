Náutico renova com volante Sousa e empresta jogador ao Amazonas até o fim da Série B

Mais um que fica no Timbu! O Náutico anunciou, nesta segunda-feira (2), a renovação de contrato com o volante Sousa para 2025.

Com o fim da temporada alvirrubra, Sousa será emprestado ao Amazonas até o final da Série B e retorna ao clube pernambucano após o término da competição.

O volante de 29 anos chegou ao Náutico depois do Campeonato Pernambucano. Ele iniciou o ano no Santo André, de São Paulo.

Pelo Timbu, foram 21 partidas disputadas e um gol marcado.

Base mantida

Sousa era um dos jogadores que o Náutico tinha o interesse de renovar para iniciar a próxima temporada com uma base formada.

Além do volante, o Timbu já renovou os vínculos com o centroavante Paulo Sérgio, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o meio-campista Marco Antônio.

O atacante Bruno Mezenga e o meia Patrick Allan são outros jogadores que a diretoria alvirrubra está negociando para seguir no elenco.