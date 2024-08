Náutico amplia contrato de Marco Antônio até o fim de 2025 e empresta ao CRB

A- A+

O Náutico acertou a renovação com o meia Marco Antônio. O atleta, que tinha vínculo até o final de abril de 2025, ampliou o contrato até o término da próxima temporada. De quebra, para diminuir a folha salarial do clube até o restante de 2024, o Timbu acertou o empréstimo do jogador ao CRB.

Na temporada, o jogador de 24 anos disputou 38 partidas pelo clube, com três gols marcados.Todos os gols de Marco Antônio pelo Náutico foram na reta final da Série C. O primeiro deles foi na vitória por 2x0 diante do Botafogo-PB, nos Aflitos, em 12 de agosto. Cinco dias depois, fez mais dois na goleada por 4x1 perante o Ferroviário.

Além de Marco Antônio, o Náutico também tenta as renovações com o volante Sousa, o meia Patrick Allan e os atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.

