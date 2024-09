A- A+

Futebol "Mantendo uma base forte", diz Sousa sobre renovações no Náutico Volante ampliou vínculo com o Timbu até 2025 e foi emprestado ao Amazonas

Desde que foi eliminado de forma precoce na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico tratou de intensificar os trabalhos envolvendo a renovação contratual dos principais jogadores do time. Cinco nomes tiveram vínculo ampliado para 2025: o lateral-esquerdo Luiz Paulo, os volantes Sousa e Marco Antônio e os atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Um processo que faz o Timbu iniciar a temporada sem ter de começar do zero por completo.

"Sabemos que quando um clube se planeja de forma antecipada, mantendo uma base, isso se torna importante no campeonato. A diretoria está fazendo o possível para conseguir manter os atletas, tendo uma base forte", afirmou Sousa

Um dos nomes que teve contrato renovado, Sousa também acertou o empréstimo ao Amazonas, que disputa a Série B. O jogador ficará em Manaus até o fim do ano e retorna ao Náutico em 2025.

"Quando surgiu a oportunidade de ir para o Amazonas, eu fiquei muito feliz. O atleta precisa estar em atividade e a gente não gosta disso (ficar parado). Pretendo voltar aqui mantendo minha forma física e meu desempenho, pronto para iniciar a pré-temporada", frisou.

"Quero ressaltar que estou feliz e motivado pela renovação com o Náutico. Meu objetivo é construir um ano vitorioso (em 2025), conseguindo o acesso à Série B", completou. Pelo clube, Sousa disputou 21 jogos, com um gol marcado.

Saídas

Nem só de renovações vive o Náutico. O clube já acertou as rescisões contratuais dos zagueiros Perema e Joécio; dos laterais Danilo Belão, Diego Matos e Kayke; do meia Wendel Lessa e dos atacantes Felipe Ferreira e Cléo Silva.

Veja também

Paralimpíadas Rosicleide Andrade conquista primeira medalha do judô em Paris