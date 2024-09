Náutico acerta renovação com o volante Renato Alves

A- A+

Leia também

• Patrick Allan renova contrato com o Náutico

• "Mantendo uma base forte", diz Sousa sobre renovações no Náutico

• Náutico renova com o atacante Bruno Mezenga

O Náutico anunciou nesta sexta (6) a renovação contratual com o volante Renato Alves. O jogador agora se junta ao lateral-esquerdo Luiz Paulo, os meias Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan, além dos atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio na lista de atletas com vínculo ampliado para 2025.

Renato, de 32 anos, disputou sete jogos pelo Náutico, com um gol marcado. O atleta balançou as redes no empate do Timbu em 2x2 com a Aparecidense, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, o jogador encerrou o ciclo de atletas com contratos renovados para 2025

Veja também

Paralimpíadas Talisson Glock garante bi paralímpico nos 400 metros livre classe S6