Futebol Quatro atletas retornam aos treinos no Náutico nesta quarta (11) Robson Reis, Henrique Lordelo, Matheus Melo e Gustavo Maia seguirão trabalhando no clube até o final do contrato, em outubro

Mesmo sem calendário até o final de 2024, o Náutico terá, a partir desta quarta (11), o retorno aos treinamentos de atletas que tem vínculo com o clube até o término de outubro. O zagueiro Robson Reis, o volante Henrique Lordelo, o meia Matheus Melo e Gustavo Maia se reapresentam no CT Wilson Campos, junto com outras peças da base.

Robson foi diagnosticado em março com uma fratura-luxação no tornozelo esquerdo e não atuou pelo clube na Série C do Campeonato Brasileiro. Henrique Lordelo e Matheus Melo pertencem ao Santa Cruz e foram emprestados ao Náutico na reta final da terceira divisão. Já Gustavo Maia assinou pré-contrato com o Sport e jogará pelo Leão a partir de 2025.

Os jogadores que renovaram contrato recentemente com o Náutico, casos do lateral-esquerdo Luiz Paulo, dos volantes Sousa, Renato e Marco Antônio, do meia Renato Patrick e dos atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio, devem regressar aos treinos no final de setembro.

