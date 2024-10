A- A+

Santa Cruz Após passagem pelo Retrô, Santa Cruz anuncia retorno do meia João Pedro para 2025 Meia é o quinto reforço do Tricolor para a próxima temporada

O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira (16), o retorno do meio-campista João Pedro para a temporada de 2025.

João Pedro está de volta ao Time do Povo! O meia de 26 anos, que vestiu a camisa coral no Pernambucano deste ano e disputou a Série D pelo Retrô, retorna ao Arruda para reforçar nosso elenco. Seja bem-vindo de volta, João! pic.twitter.com/URFklpTKpY — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 16, 2024

O jogador, que atuou pelo Tricolor no Campeonato Pernambucano deste ano, estava emprestado ao Retrô durante a disputa desta Série D.

Pelo Santa Cruz, o meia atuou em 10 jogos e marcou um gol.

Já pela Fênix, João Pedro foi peça importante na campanha que deu o título inédito da Série D ao time de Camaragibe. Foram 19 jogos, com três gols e duas assistências.

O meia, aliás, foi o autor do terceiro e último gol do Retrô na final diante do Anápolis. Na partida, João Pedro também ajudou o time concebendo duas assistências.

João Pedro surgiu no Internacional, em 2016. Ele também acumula passagens pelas categorias de base de Vila Nova, Atlético-MG e Fluminense.

No profissional, o atleta atuou por Vila Nova, Jarguá-GO, Paysandu e Aparecidense-GO, último clube em que atuou antes de desembarcar no Arruda, no começo deste ano.

Mercado do Santa

O meia é o quinto reforço anunciado pelo Tricolor para o próximo ano, e se junta a Thiaguinho, ao goleiro Moisés e aos defensores Matheus Vinícius e Everton Sena.



O clube segue montando o elenco para o técnico Itamar Schulle, de volta ao Santa Cruz após ser campeão da Série D com o Retrô. O objetivo segue o mesmo: conquistar o acesso na Série D e a certeza de calendário para a temporada seguinte.

Veja também

SANTA CRUZ Santa Cruz anuncia contratação do volante Wagner Balotelli, ex-Tombense