Santa Cruz anuncia contratação do volante Wagner Balotelli, ex-Tombense

Após oficializar o retorno do meia João Pedro para a próxima temporada, o Santa Cruz anunciou a contratação de mais um reforço para 2025. Trata-se do volante Wagner Balotelli, de 32 anos.

Na temporada de 2024, Balotelli atuou em dois clubes. Primeiro, vestiu a camisa do São José em 22 jogos, válidos pelo Paulista A2 e pela Série D. Recentemente, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Tombense, atuando em quatro partidas.

Wagner Balotelli, volante de 32 anos, com passagens por Brasiliense, Brusque e mais recentemente na Série C de 2024 pelo Tombense, é o novo reforço do Time do Povo. Com rodagem no futebol brasileiro, ele chega para fortalecer o meio-campo coral. Bem-vindo, Balotelli! pic.twitter.com/Vn3Cac595w — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 16, 2024

No futebol brasileiro, o jogador também soma passagens por Anápolis-GO, Brasiliense e Brusque.

Balotelli é o sexto reforço anunciado pelo Tricolor para a próxima temporada, e se junta ao atacante Thiaguinho, ao goleiro Moisés, aos laterais Matheus Vinícius e Everton Sena e ao meia João Pedro.

