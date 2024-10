A- A+

DE CASA NOVA Ex-Santa Cruz, Renatinho é oficializado como executivo de futebol do CSE-AL Após trabalhar nas divisões de base do Tricolor, o ex-jogador acertou com o clube alagoano para a próxima temporada

Após trabalhar na coordenação das categorias de base do Santa Cruz, o ex-jogador Renatinho foi anunciado como novo executivo de futebol do CSE-AL.

Natural de Serra Talhada-PE, Renato Gonçalves de Lima, conhecido como Renatinho, iniciou sua trajetória de atleta nas categorias de base da Cobra Coral, atuando também por muitos anos no profissional do Tricolor e participando de conquistas importantes do clube, como o título da Copa do Nordeste.

Renatinho foi formado na base do Santa Cruz. Foto: Arquivo

No início deste ano, o ex-jogador assumiu um cargo na coordenação das categorias de base do Santa Cruz, lugar de onde se despediu no fim do mês passado. À Folha de Pernambuco, Renatinho declarou que estava saindo do Tricolor para "tocar uns projetos pessoais".



CSE em 2025

Na próxima temporada, o clube alagoano terá apenas duas competições em seu calendário: o Campeonato estadual e a Copa Alagoas.

