Santa Cruz oficializa contratação do lateral-esquerdo Rodrigues, ex-Aparecidense

Mais um reforço no Arruda. Na tarde desta sexta-feira (18), o Santa Cruz anunciou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Rodrigues, de 24 anos. Esta é a primeira contratação do Tricolor para a posição.

Revelado nas categorias de base do Goiás, o jogador atuou em 15 jogos como profissional no time esmeraldino. Em 2020, foi emprestado ao Aparecidense, clube em que disputou cinco temporadas, totalizando 122 jogos.

Nesta temporada, pelo Aparecidense, entrou em campo 25 vezes entre a Série C, Copa do Brasil e Campeonato Goiano.

Nova contratação no Arruda! O lateral-esquerdo Rodrigues, de 24 anos, é o mais novo reforço do Time do Povo! Vindo da Aparecidense, onde atuou por 4 temporadas, o atleta foi revelado pelo Goiás e chega para fortalecer nossa defesa. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/EhflHjfpEt — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 18, 2024

Em suas primeiras palavras após o anúncio, Gabriel Rodrigues mostrou entusiasmo com sua contratação no Tricolor:

"Quando chegou a proposta do Santa para mim, eu fiquei muito feliz e não pensei duas vezes em aceitar. Pela história do Santa Cruz, pela torcida e pela camisa que pesa no cenário do futebol brasileiro. Eu queria estar em um lugar assim, queria jogar por um clube assim e estou muito feliz de estar aqui. Eu quero dar o meu melhor e vou me doar 100% para que isso aconteça", declarou o jogador.

Além disso, Rodrigues também comentou sobre suas características dentro de campo: "Sou um cara bem versátil. Acredito que o que o treinador for pedir tanto defensivamente, quanto ofensivamente, eu vou suprir as expectativas e vou me doar 100% para fazer o melhor pelo Santa", destacou o lateral.



Mercado do Santa

Rodrigues é o sétimo reforço anunciado pelo Tricolor para a próxima temporada, e se junta ao atacante Thiaguinho, ao goleiro Moisés, aos laterais Matheus Vinícius e Everton Sena, ao volante Wagner Balotelli e ao meia João Pedro.

