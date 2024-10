A- A+

SPORT Sport defende invencibilidade de quase duas décadas como mandante contra o Guarani Leão não sabe o que é perder para o Bugre na Ilha do Retiro desde 2005

Vivendo seu melhor momento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport vai para o seu terceiro jogo consecutivo na Ilha do Retiro, após vencer o Botafogo-SP, por 3x1, no domingo (21). Para o próximo compromisso na competição, além da boa fase, o Leão terá uma longa invencibilidade ao seu favor: o clube não perde para o Guarani em casa desde 2005.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram seis vezes em solo pernambucano. Com o apoio da torcida rubro-negra, os resultados foram favoráveis para o Leão da Ilha: são cinco vitórias para o Sport e um empate entre as equipes.

A última derrota do Rubro-negro para o Bugre na Ilha do Retiro aconteceu em 2001. Na ocasião, o Sport foi derrotado por 1x0, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão daquele ano.

Em 2006, pela Série B, o Sport protagonizou a maior goleada da história do confronto, vencendo o Guarani pelo placar de 8x1 na Ilha do Retiro.

Em Recife, o encontro mais recente entre as equipes aconteceu no ano passado, também pela Série B. Na ocasião, o Leão venceu o Guarani por 2x0, com dois gols de Rafael Thyere.

Confira os cinco encontros mais recentes entre Sport x Guarani na Ilha do Retiro:

07/05/2023 - Sport 2x0 Guarani

28/07/2022 - Sport 2x1 Guarani

29/07/2019 - Sport 1x1 Guarani

03/09/2011 - Sport 3x1 Guarani

18/08/2006 - Sport 8x1 Guarani

Sport na Série B

Em busca pelo acesso à elite do futebol nacional, o Sport ocupa a segunda posição da tabela com 56 pontos e é um dos favoritos para subir para a Série A.



O próximo compromisso do Leão é nesta quarta-feira (24), às 21h30, na Ilha do Retiro, contra o Guarani. Caso vença a partida, o Rubro-negro poderá assumir a liderança da Segundona, caso o Santos não vença o Ceará.

