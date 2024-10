A- A+

Sport Sport perde três jogadores para jogo com Guarani; Felipe volta Leão volta a entrar em campo na quinta-feira (24), às 21h30, na Ilha do Retiro

Depois de reencontrar o caminho das vitórias ao vencer o Botafogo-SP, pro 3x1, no último domingo (20), o Sport já começa a pensar no terceiro jogo seguido na Ilha do Retiro. Nesta quinta-feira (24), o Leão recebe o Guarani, às 21h30, e o técnico Pepa terá que lidar, mais uma vez, com desfalques.

URUGUAIO NATO pic.twitter.com/qlow0KJOD8 — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 20, 2024

Diante da Pantera, o volante Fabricio Domínguez, autor do primeiro gol, e os meias Tití Ortiz e Pedro Vilhena receberam o terceiro amarelo e não podem ser relacionados para o compromisso válido pela 33ª rodada.

QUE PASSE E QUE GOLAÇO! Lucas Lima + Chrystian Barletta! pic.twitter.com/oleGm7P6iD — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 20, 2024

Para a vaga na cabeça de área, Julián Fernández, responsável por marcar o terceiro gol perante o Botafogo-SP, deve ser o escolhido pelo treinador português.

O PRIMEIRO GOL DE JULIAN FERNANDEZ PELO SPORT! pic.twitter.com/pSPxH4PiRN — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 21, 2024

Já no meio, Vilhena é o substituto imedianto de Ortiz. Contudo, sem as duas peças, Lucas Lima pode atuar centralizado e abrir espaço para Wellington Silva fazer trio ofensivo com Barletta e Gustavo Coutinho ou Zé Roberto.

Retorno

Apesar das três baixas, o Sport terá uma volta importante para a partida com o Bugre. Depois de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, o volante Felipe volta ao time titular na quinta-feira.

Duelo de opostos

A partida com o Guarani colocará o Sport frente a frente com um time da parte inferior da tabela. Enquanto o Rubro-negro é o vice-líder, com 56 pontos, o Guarani é apenas o lanterna da Segundona, com 31 pontos.

