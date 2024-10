A- A+

Pedestrianismo Ilha do Retiro será ponto de partida para a Corrida do Sport; inscrições abertas Evento será realizado no dia 1º de dezembro, com percursos de 5 km e 10 km

No dia 1º de dezembro, os torcedores do Sport vão poder comparecer à Ilha do Retiro para um evento diferente. O estádio rubro-negro será ponto de encontro para a "Corrida do Sport", proporcionando uma experiência aos torcedores fãs de pedestrianismo.

Os interessados podem escolher entre percursos de 5 km e 10 km. A largada será às 6h.

As inscrições foram abertas neste domingo (20) e podem ser feitas através dos sites Ticket Sports e Brasil Ticker, no valor de R$ 100 para sócios do Sport e R$ 140 para não sócios. Idosos têm direito à meia-entrada.

Premiações, sorteios e atrações

Além de garantir uma medalha para todos os participantes, o evento também premiará os três primeiros colocados em cada categoria (masculino e feminino) com troféus. Ao final da corrida estão programados shows ao vivo e camisas autografadas para celebrar a chegada dos corredores.

Kit

Os inscritos receberão um kit que inclui uma sacola, uma camisa exclusiva do evento, chip de cronometragem, número de participação e brindes dos patrocinadores. O percurso completo será disponibilizado nas próximas semanas, além de atrações que complementarão o evento.

