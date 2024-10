"Mais unido que nunca", Sport recebe Botafogo-SP pela Série B; veja onde assistir e escalações

A- A+

Passada a frustração da derrota para o Operário-PR na quarta-feira, que culminou no fim da invencibilidade de nove partidas na Série B, o Sport terá mais um jogo em casa, neste domingo (20), para afastar qualquer tipo de desconfiança do torcedor.

Às 19h30, o Rubro-negro recebe o Botafogo-SP, na Ilha do Retiro, no confronto que encerra a 32ª rodada do campeonato nacional.

PEGOU O LANCE? TITÍ ORTIZ MANDOU ESSA BOMBA SEM PENSAR DUAS VEZES! pic.twitter.com/wJqVTez8vZ — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 17, 2024

A equipe dirigida por Pepa iniciou a rodada na terceira colocação, com 53 pontos, e tem a oportunidade de igualar a pontuação do líder Santos, que perdeu para a Chapecoense, no meio da semana. Na outra parte da tabela, em 15º lugar, o Botafogo-SP, com 36 pontos, luta para se afastar da zona da degola.

“Como todas as partidas que tivemos na Série B, esta será difícil. Sabemos que são todas partidas complicadas, que não podemos baixar (o nível) e temos que estar 100% em cada partida. Agora temos que estar mais unidos que nunca, pois é a reta final. Estamos trabalhando para conquistar o objetivo”, declarou o volante Fabricio Domínguez.

Apoio

Apesar do revés sofrido em casa na última rodada, o torcedor rubro-negro demonstra estar disposto a contribuir com o acesso do clube.

Foi assim que chegamos na Ilha do Retiro! É o Sport! pic.twitter.com/tXfSA0kBMM — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 16, 2024

Em parcial divulgada no fim da tarde de sexta-feira (18), o Sport informou que 20.489 ingressos haviam sido vendidos para a partida em menos de 24 horas. Contra Ceará e Operário-PR, respectivamente, o estádio recebeu a capacidade máxima permitida - 26.345 espectadores.

Com a expectativa de apoio total Fabricio Domínguez ganhou a parceria de Igor Cariús para ressaltar o papel do torcedor na trajetória rubro-negra na Segundona.

“Desde janeiro que os torcedores têm sido importantes para nós. Quando estamos em campo, sentimos o apoio deles. Agora mais do que nunca é importante estarmos todos juntos. Vamos pelo acesso”, comentou Domínguez.

“Sei que o torcedor está chateado, nós também estamos. Ele é primordial, é nosso 12º jogador. Que ele venha para a Ilha, nos apoie dentro dos 90 minutos, para a gente ir em busca dos três pontos. Será importante para nosso objetivo”, falou o lateral.

Felipe é ausência, Thyere volta

Com uma extensa lista de pendurados, o técnico Pepa tem sofrido com desfalques nas últimas partidas. Neste domingo, a bola da vez é o volante Felipe.

Pela quarta vez na Segundona, o jogador está fora da lista de relacionados para cumprir suspensão. Julián Fernández deve ser o escolhido para fazer dupla com Fabricio Domínguez.

No gol, depois de deixar o jogo com o Operário-PR com uma torção no tornozelo esquerdo, Caíque França é dúvida. O goleiro tem feito tratamento intensivo para voltar a atuar o quanto antes. Thiago Couto é o substituto imediato.

No miolo de zaga, Rafael Thyere retorna ao time após cumprir suspensão automática pelo terceiro amarelo. Com o capitão em campo, o Sport tem 68% de aproveitamento dos pontos disputados nesta Série B.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández, Fabricio Domínguez, Tití Ortiz e Lucas Lima; Wellington Silva (Chrystian Barletta) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

Botafogo-SP

Victor Souza; Wallison, Raphael, Bernardo Schappo e Patrick Brey; Carlos Manuel, João Costa e Bochecha; Alex Sandro, Negueba e Bruno Marques. Técnico: Márcio Zanardi.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeira Andrade (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto (ambos da BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)

Transmissão: SporTV3 e Premiere

