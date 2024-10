Na Ilha lotada, Sport tem atuação irregular e perde para o Operário-PR; veja os gols

A- A+

O primeiro de três jogos seguidos do Sport na Ilha do Retiro não terminou do jeito imaginado pela torcida. Em confronto atrasado da 16ª rodada da Série B, o Leão foi derrotado pelo Operário-PR, por 2x1, na noite desta quarta-feira (16), frustrando os mais de 26 mil rubro-negros presentes no estádio e encerrando uma invencibilidade de nove partidas.

O resultado fez o time pernambucano estacionar na terceira posição, com 53 pontos. O Fantasma, por sua vez, subiu para o oitavo lugar, com 46 pontos, e voltou para a briga pelo acesso.

O tropeço em casa impede que o Sport dependa apenas de si para faturar o título da Segundona. Isso porque, o Santos perdeu para a Chapecoense, por 3x2, também nesta quarta, no duelo que abriu a 32ª rodada. O time paulista é o líder com 56 pontos.

O jogo

Toda empolgação da torcida do Sport com a partida - com direito à recepção ao ônibus do clube - foi jogada pelo ralo ainda no começo do confronto. Ainda aos três minutos, em boa descida pela esquerda, Daniel tocou para trás e Boschilia, livre, finalizou no contrapé de Caíque França para silenciar o estádio rubro-negro.

O Sport não se intimidou com o tento sofrido, mas antes de esboçar qualquer reação, a equipe pernambucana viu Caíque França ter que deixar a partida mais cedo.

Conforme informou o departamento médico leonino à reportagem da transmissão do jogo, o goleiro teve que ser substituído por Thiago Couto, ainda aos 16 minutos de bola rolando, por conta de uma torção no tornozelo esquerdo.

Responsáveis diretos pelas duas últimas vitórias do time, Wellington Silva e Gustavo Coutinho foram os escolhidos de Pepa para formar dupla de ataque, e foi do camisa 18 a primeira boa chance. Após passe de Lucas Lima, Wellington chutou com perigo à trave esquerda de Rafael Santos.

Martelando o setor defensivo paranaense, o Sport chegou ao empate aos 21. A zaga do Operário afastou mal o perigo e Tití Ortiz, da entrada da área, bateu colocado para deixar tudo igual. Nove minutos mais tarde, Coutinho recebeu grande lançamento de Lucas Lima, mas parou em bela intervenção do goleiro adversário.

Na etapa complementar, apesar de encontrar dificuldades para furar a boa defesa do Operário, o Sport foi responsável pelas melhores chegadas. Wellington Silva, em batida colocada, mandou para fora.

Barletta, em investida pela direita e que parecia despretensiosa, obrigou Rafael Santos a mandar o perigo para escanteio, enquanto Felipinho, em chute forte de fora da área, viu o goleiro paranaense voar para evitar o segundo gol leonino.

Apesar de assistir o Sport controlar as ações ofensivas, a equipe visitante parecia estar confortável em campo e voltou a silenciar a Ilha do Retiro, aos 37. Em cruzamento da direita, Ronald botou a bola na cabeça de Nathan, que não deu chances para Thiago Couto.

Ficha do jogo

Sport 1

Caíque França (Thiago Couto); Igor Cariús (Di Plácido), Luciano Castán, Chico e Dalbert (Felipinho); Felipe, Fabricio Domínguez, Tití Ortiz (Chyrstian Barletta) e Lucas Lima; Wellington Silva e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

Operário-PR 2

Rafael Santos; Sávio (Thales Oleques), Allan Godói (Joseph), Willian Machado e Gabriel Feliciano; Jacy, Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Nathan), Felipe Augusto (Ronald) e Daniel Lima (Ronaldo). Rafael Guanaes.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Julio Cesar Souza Gadêncio (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Gols: Boschilia, aos 4' do 1T, e Nathan, aos 37' do 2T (OPE); Tití Ortiz, aos 21' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Dalbert, Zé Roberto, Felipe (SPT); Boschilia, Daniel Lima, Joseph (OPE)

Público: 26.345

Renda: R$ 912.570,00

