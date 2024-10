A- A+

Sport Igor Cariús pede "autocrítica" no Sport e encara jogo com Botafogo-SP como "final" Leão volta a entrar em campo neste domingo (20), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série B

O tropeço diante do Operário-PR, na Ilha do Retiro, ainda parece incomodar o elenco do Sport. Em entrevista concedida à comunicação do clube, o lateral Igor Cariús reconheceu a atuação irregular da equipe e pede "autocrítica" para dar a volta por cima na sequência da Série B.

"Infelizmente não fizemos um bom jogo, temos a consciência disso. A gente sempre joga para vencer, em busca dos três pontos, mas infelizmente deixamos passar essa oportunidade", iniciou.

"É cada jogador ter a autocrítica para melhorar e focar bem, para domingo fazer um grande jogo e conquistar os três pontos, que serão primordiais para voltar ao caminho das vitórias", seguiu o camisa 16.

A volta por cima rubro-negra, depois do tropeço perante o Fantasma, pode acontecer neste final de semana. No domingo (20), o Sport recebe o Botafogo-SP, às 19h30, pela 32ª rodada. Para Cariús, a equipe tem que encarar o duelo como "uma final" para não dar margens para um novo tropeço.

"Jogo difícil. Sabemos que não tem jogo fácil. Daqui para a frente é como final, é assim que temos encarar. O foco agora é o Botafogo-SP e temos que encarar como uma final de campeonato. Temos que entrar com esse pensamento, para fazermos um grande jogo e sair com os três pontos", enfatizou o jogador.

Após perder para o Operário-PR, no meio de semana, o Sport estacionou na terceira posição da Segundona, com 53 pontos. O Botafogo-SP, por sua vez, luta para se livrar da parte perigosa da tabela. A Pantera é a 15ª colocada, com 36 pontos - três a mais que o CRB, equipe que abre o Z4.

