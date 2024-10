Após 31 rodadas, Sport tem sua quarta melhor campanha na era recente da Série B

A- A+

Com a Série B em sua reta final, o torcedor do Sport não trabalha com outra hipótese que não seja a do acesso do clube à Primeira Divisão. Depois de bater na trave por dois anos seguidos, o Rubro-negro parece ter crescido de produção na hora certa e caminha a passos largos para concluir o objetivo.

Embora tenha acumulado uma derrota para o Operário-PR, na Ilha do Retiro, a equipe pernambucana já tem uma de suas melhores campanhas na história recente da competição.

Esta é a oitava vez que o Sport disputa a Segundona na era dos pontos corridos. A trajetória atual, de 53 pontos ganhos, só não é superior a outras três faltando sete rodadas para o fim: 2006, 2019 e 2023. Destas, apenas a do ano passado não terminou em festa.

Na primeira edição deste formato, há 18 anos, o Leão tinha 54 pontos. Já no acesso mais recente, eram 56 pontos acumulados sob o comando de Guto Ferreira, enquanto na última edição, o time da Praça da Bandeira havia somado 55 pontos no recorte. Nas três ocasiões, o Rubro-negro era segundo colocado - agora, é o terceiro.

Aliás, só está em terceiro, porque recebeu um "soco forte no estômago", segundo o técnico Pepa, diante do Operário-PR. O revés por 2x1 impediu o Sport de saltar para o segundo lugar. Mais que isso, o impossibilitou de depender apenas de si para faturar o segundo título de Série B da sua história.

Apesar da frustração da torcida com o tropeço dentro de casa, as chances de acesso do Sport seguem altas. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe pernambucana tem 83,8% de terminar a Série B dentro do G4. Missão concluída em outros dois anos, mesmo vivendo momentos de incertezas no sprint final do campeonato.

Na temporada 2011, por exemplo, o Sport sequer estava no grupo dos quatro primeiros após 31 rodadas disputadas. Era o quinto colocado, com 48 pontos. Mas, principalmente após a efetivação de Mazola, conseguiu emendar uma sequência de bons resultados e fechar a competição em quarto, com 61 pontos.

De volta à Série B dois anos depois, nesta etapa do certame, em 2013, o Rubro-negro tinha 50 pontos, em terceiro lugar.

Em outros dois anos que jogou a Segunda Divisão, o clube não obteve sucesso na busca do objetivo. Em 2010, era o quinto colocado, com 50 pontos, nesta etapa do campeonato e só somou mais seis pontos até a 38ª rodada, ficando em sexto.

Ano retrasado, a campanha era a pior. Apenas 43 pontos até aqui. Mesmo reagindo no fim, encerrou sua participação com 57 pontos, em sétimo.

Relembre campanhas

2006

Após 31 rodadas: 2º com 54 pontos

Terminou: 2º com 64 pontos

2010

Após 31 rodadas: 5º com 50 pontos

Terminou: 6º com 56 pontos

2011

Após 31 rodadas: 5º com 48 pontos

Terminou: 4º com 61 pontos

2013

Após 31 rodadas: 3º com 50 pontos

Terminou: 3º com 63 pontos

2019

Após 31 rodadas: 2º com 56 pontos

Terminou: 2º com 68 pontos

2022

Após 31 rodadas: 8º com 43 pontos

Terminou: 7º com 57 pontos

2023

Após 31 rodadas: 2º com 55 pontos

Terminou: 7º com 63 pontos

