A- A+

Sport "Os jogadores não são robôs", afirma técnico do Sport após revés para Operário-PR Pepa comentou oscilação do time e pediu para a torcida seguir apoiando o clube na sequência da Série B

A derrota do Sport para o Operário-PR, em plena Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (16), não estava nos planos do elenco rubro-negro. Além de colocar um ponto final na invencibilidade de nove partidas na Série B, o resultado fez o Leão perder a chance de depender apenas de si na luta pelo título do campeonato.

Na coletiva depois da partida, o técnico Pepa não escondeu a frustração pelo tropeço perante a torcida. Porém, valorizou a entrega dos jogadores diante do Fantasma.

"Eu digo que os jogadores não são robôs. Essas oscilações acontecem, sentimos. Não foi por falta de atitude, de correr, mas às vezes isso chega. Sentimos a falta da capacidade de decidir melhor as jogadas. Saímos todos frustrados, mas o caminho sabemos bem qual é", iniciou.

"Temos que pensar o que fizemos mal, as coisas boas e preparar para o jogo com o Botafogo-SP. Será mais uma final, pois cada ponto será fundamental na busca pelo objetivo", seguiu o técnico.

BUUUUU!



Você piscou, o Fantasma fez o gol! Boschilia aproveitou a oportunidade e abriu o placar na Ilha com 3 minutos de jogo.



: thaisfilgueira & annaagalvao | bsfnordeste pic.twitter.com/bGg6QP1MZc — Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) October 17, 2024

O confronto com o Operário-PR marcou o início de uma sequência de três jogos do Sport na Ilha do Retiro. A expectativa da torcida era que o Rubro-negro pudesse fazer o dever de casa para ficar mais próximo do acesso.

Mas, apesar do revés, Pepa pediu para que o torcedor siga acreditando na equipe. O português espera que a torcida volte a lotar o estádio para apoiar o Leão contra o Botafogo-SP, domingo (20), às 19h30.

"Às vezes nós cometemos um erro grande em pensar que os jogos estão ganhos antes de jogar. Isso não existe no futebol. Nosso intuito era ganhar o jogo, mas futebol é assim. Não há jogos ganhos antes de jogar, nem pontos ganhos, assim como não existem derrotas antecipadas", salientou.

"Espero que a torcida siga acreditando em nós, encham a Ilha domingo. Eu também estou frustrado, mas futebol é isso. Agora só penso no jogo com o Botafogo, é mais uma final para nós no domingo. Continuamos com o foco de sermos campeões", finalizou.

TITI!!!!



O @sportrecife buscou o empate na Ilha!



: thaisfilgueira & annaagalvao | bsfnordeste pic.twitter.com/BoC7yObM4K — Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) October 17, 2024

Veja também

Série B Na Ilha lotada, Sport tem atuação irregular e perde para o Operário-PR; veja os gols