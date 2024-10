Suspenso, Felipe vira desfalque no Sport pela 4ª vez na Série B; Thyere retorna

A- A+

Virada a página da derrota sofrida para o Operário-PR, quarta-feira (16), na Ilha do Retiro, o Sport já se prepara para mais um compromisso na Série B. E para encarar o Botafogo-SP, domingo (20), às 19h30, o Leão terá o desfalque de Felipe.

O volante recebeu o terceiro amarelo diante do Fantasma e não poderá ser relacionado para o compromisso deste final de semana. É a quarta vez que o camisa 94 desfalca o Rubro-negro na Segundona.

Sem Felipe, a tendência é que Julián Fernández seja o escolhido por Pepa para fazer dupla com Fabricio Domínguez na cabeça de área leonina.

As suspensões têm perseguido o Sport nesta Série B e a expectativa é que nas próximas rodadas novos nomes passem ser desfalques. Isso porque, são 12 jogadores pendurados com o segundo cartão amarelo no elenco.

São eles o goleiro Caíque França, os zagueiros Allyson, Alisson Cassiano, Chico e Luciano Castán, o lateral-esquerdo Felipinho, o volante Fabricio Domínguez, os meias Lucas Limas, Pedro Vilhena e Tití Ortiz, além dos atacantes Chrystian Barletta e Wellington Silva.

Retorno

Ausente no revés para o Operário-PR, por suspensão, o zagueiro Rafael Thyere volta a ficar disponível na 32ª rodada. Com a volta do capitão, que é peça fundamental do setor defensivo, Luciano Castán fica como opção no banco de reservas.

