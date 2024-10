Sport leva susto, mas vence Botafogo-SP e pula para a vice-liderança da Série B; veja os gols

A- A+

O Sport se recuperou bem da derrota sofrida para o Operário-PR na rodada passada e deu mais um passo importante na busca pelo acesso.

Em novo encontro com a torcida na Ilha do Retiro, o Rubro-negro chegou a levar um susto, mas foi superior ao Botafogo-SP e bateu a equipe paulista, por 3x1, na noite deste domingo (20), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Leão pernambucano foram marcados por Fabricio Domínguez, Chrystian Barletta e Julián Fernández. Bernardo Schappo descontou para os visitantes.

O resultado fez o Sport subir para a segunda colocação, com 56 pontos. A pontuação é a mesma do líder Santos, que leva vantagem no saldo de gols - 20 a 13. O Botafogo-SP, por sua vez, encerrou a rodada em 16º, com 36 pontos, à beira do Z4.

O jogo

Com o apoio de 26.345 rubro-negros que preencheram a capacidade máxima da Ilha do Retiro atualmente, o Sport teve uma postura digna de time que briga pelas primeiras colocações. Apesar de a Pantera fechar bem os espaços, a equipe de Pepa acabou premiada pela insistência no campo ofensivo ainda aos 19 minutos.

Aliás, o primeiro gol rubro-negro foi fruto de uma bela trama coletiva. Com a zaga adversária desarrumada, Julián Fernández foi esperto e tocou rápido para Barletta. Atento,, o camisa 30 deu belo tapa para achar Coutinho na esquerda.

O centroavante cruzou e Fabricio Domínguez cabeceou para as redes. O goleiro Victor Souza chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o oitavo gol do artilheiro rubro-negro na Série B.

Determinado a mandar para longe qualquer chance à zebra, o Sport encaminhou o resultado positivo dez minutos depois. Marcando a saída de bola do time de Márcio Zanardi, Barletta apertou Raphael Rodrigues, levou a melhor no lance e acionou Lucas Lima.

Completando 100 aparições com o manto leonino, o meia tocou para o próprio camisa 30 para dar sua oitava assistência no campeonato. Quase sem ângulo, o atacante finalizou firme, no alto, sem possibilidade de defesa para Victor Souza.

A vantagem na etapa inicial só não foi maior, porque Gustavo Coutinho perdeu gol embaixo da trave, após cruzamento de Igor Cariús, aos 39 minutos.

Sport leva susto, mas reage

Confortável com a vantagem construída o Sport optou por não se expor no segundo tempo. Com maior qualidade técnica, o Leão tentava ter a posse de bola e controlar as ações da partida, de forma que não deixasse o Botafogo oferecer perigo à meta de Thiago Couto.

A estratégia vinha surtindo efeito. Pelo menos até os 16 minutos. Em bola despretensiosa, Bernardo Schappo arriscou de muito longe, mas viu o goleiro rubro-negro tentar espalmar e a bola morrer no fundo do barbante.

Com o tento sofrido, a torcida do Sport esboçou uma vaia ao time, mas que logo foi transformada em apoio. E na sequência, Cariús aproveitou cruzamento de Lucas Lima e ajeitou de cabeça para Julián Fernández fazer seu primeiro gol com a camisa leonina e dar números finais ao duelo.

Ficha do jogo

Sport 3

Thiago Couto; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández, Fabricio Domínguez (Fabinho), Tití Ortiz (Pedro Vilhena) e Lucas Lima (Lenny Lobato); Chrystian Barletta (Wellington Silva) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

Botafogo-SP 1

Victor Souza; Raphael Rodrigues (Victor Andrade), Fábio Sanches (Alex Sandro) e Bernardo Schappo; Wallison, João Costa, Carlos Manuel (Douglas Baggio), Bochecha e Jean Victor (Patrick Brey); Emerson Ramon (Ericson) e Bruno Marques. Técnico: Márcio Zanardi.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeira Andrade (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto (ambos da BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)

Gols: Fabricio Domínguez, aos 19', Barletta, aos 29' do 1T, e Julián Fernández, aos 29' do 2T (SPT); Bernardo Schappo, aos 16' do 2T (BSP)

Cartões amarelos: Tití Ortiz, Fabricio Domínguez, Pedro Vilhena, Julián Fernández (SPT); Wallison, Emerson Ramon, João Costa, Patrick Brey (BSP)

Público: 26.345 torcedores

Renda: 787.105,00

