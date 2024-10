Sport x Guarani: venda de ingressos para a partida se inicia nesta segunda (21); saiba como adquirir

A- A+

Embalado após a vitória sobre o Botafogo-SP, o Sport se encaminha para o seu terceiro jogo consecutivo em casa e vai iniciar nesta segunda (21), às 18h, a venda de ingressos para o próximo compromisso, contra o Guarani. A partida, válida pela 33ª rodada da Série B, acontece na quarta-feira (24), na Ilha do Retiro, às 21h30.

Nesta segunda (21), as vendas se iniciam para os membros do plano Sócio 87. Na terça-feira (22), às 8h, iniciam as vendas para os sócios Rubro-Negro. Em seguida, às 14h, para os sócios Leão. A partir das 16h, o público geral poderá garantir o bilhete.

Os check-ins de todas as categorias serão encerrados às 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial do clube. Crianças de até 7 anos e 11 meses terão a gratuidade mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha.

O check-in físico para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) ocorre na terça-feira (22), das 9h às 17h; na quarta (23) das 9h às 17h; e na quinta (24) das 9h às 17h, mediante disponibilidade. O mesmo cronograma aplica-se à compra para os proprietários de camarotes.

As vendas presenciais ocorrem na bilheteria social da Ilha do Retiro, na quarta-feira (23) das 9h às 17h para sócio e público geral; e na quinta-feira (24) das 9h às 22h45, exclusivamente para proprietários de cadeiras, mediante disponibilidade de ingressos.

Confira os valores dos ingressos para o duelo entre Sport x Guarani:



Sócio

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 75

Assento Especial: R$ 50

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 30



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 200

Cadeiras Ampliação: R$ 150

Assento Especial: R$ 100

Arquibancada Frontal: R$ 100

Arquibancada Sede: R$ 60



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100

Camarotes: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Assento Especial: R$ 50

Camarotes: R$ 50



