Técnico do Sport exalta atuação contra Botafogo-SP e sai em defesa de Thiago Couto

Apesar do discurso de virar a página jogo após jogo, a derrota para o Operário-PR na semana passada parecia ainda incomodar o técnico Pepa. O treinador destacou a mudança de postura do Sport, neste domingo (20), contra o Botafogo-SP, ao comentar a vitória por 3x1.

URUGUAIO NATO pic.twitter.com/qlow0KJOD8 — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 20, 2024

"Sinceramente, o que fizemos de diferente foi ser menos afobados com a bola, menos nervosos", pontuou.

"A primeira parte foi deliciosa. Foi uma das melhores que já vi numa carreira curta. Foi uma delícia estar no banco assistindo o que eles (jogadores) fizeram dentro de campo. Tínhamos que dar essa resposta. Não só de entrega, mas também de qualidade", seguiu o português.

O téncico rubro-negro ainda fez questão de sair em defesa do goleiro Thiago Couto. Substituto de Caíque França, lesionado, o titular na noite deste domingo falhou no gol marcado por Bernardo Schappo. Na ocasião, o confronto estava 2x0 para o time da casa.

Assim como fez com Gustavo Coutinho, quando o centroavante perdeu um pênalti diante do Goiás, Pepa procurou o goleiro ao fim da partida para demonstrar apoio.

"Faz parte do futebol, Thiago é um grande goleiro, grande profissional. Isso acontece. Acho fundamental, no jogo com Goiás , o pênalti no ultimo minuto, é instinto. Eu fiz com o Coutinho e agora com o Thiago. Só erra quem joga", falou.

QUE PASSE E QUE GOLAÇO! LUCAS LIMA + CHRYSTIAN BARLETTA! pic.twitter.com/oleGm7P6iD — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 20, 2024

Com 56 pontos, o Sport subiu para a vice-liderança da Série B com o triunfo sobre o Botafogo-SP. Na quinta-feira (24), o Rubro-negro encerra a sequêncai de três jogos em casa, ao receber o Guarani, às 21h30, pela 33ª rodada. O Bugre é o lanterna do campeonato, com 31 pontos.

O PRIMEIRO GOL DE JULIAN FERNANDEZ PELO SPORT! pic.twitter.com/pSPxH4PiRN — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 21, 2024

